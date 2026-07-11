Rooney memperingatkan Jo-Hui tentang bahaya berlatih bersama Haaland

Wayne Rooney, legenda Inggris, memperingatkan Mark Joyhi, bek Tim Tiga Singa, tentang bahaya berlatih bersama rekan setimnya di Manchester City, Erling Haaland, penyerang asal Norwegia.

Hal ini terjadi menjelang pertandingan antara timnas Inggris dan Norwegia di babak perempat final Piala Dunia 2026.

"Beberapa orang menganggap latihan harian Goyi bersama Haaland sebagai keuntungan, tapi saya tidak melihatnya seperti itu," kata Rooney dalam pernyataan yang dilansir oleh BBC. "Justru sebaliknya, hal itu justru menambah kesulitan."

Dia menambahkan: “Inilah alasan mengapa petinju berlatih melawan lawan yang lebih lemah saat mempersiapkan diri untuk pertandingan, karena mereka berisiko cedera.”

Ronnie menyimpulkan: “Ketika Anda berlatih bersama penyerang seperti Haaland, semua gol yang ia cetak dalam sesi latihan terus terngiang-ngiang di benak Anda, dan itu bukanlah hal yang baik. Jadi, sebenarnya, hal itu sama sekali bukan keuntungan.”