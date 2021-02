Real Madrid Kirim Ucapan Selamat Untuk Cristiano Ronaldo, Kangen?

Real Madrid mengirim pesan khusus berupa ucapan selamat untuk Cristiano Ronaldo yang telah mencatatkan prestasi sebagai pencetak gol terbanyak di dunia.

Pemain internasional Portugal itu mencetak sepasang gol untuk membantu Juventus menang 2-1 atas Inter Milan dalam duel leg pertama semi-final Coppa Italia, Rabu (3/2) dini hari WIB.

Marca melaporkan bahwa mantan bintang Madrid itu kini telah menjadi pencetak gol terbanyak di dunia dengan mengemas golnya yang ke-763 di Giuseppe Meazza.

"Pencetak gol terbanyak dalam sejarah klub kami dan sekarang dalam sepakbola dunia. Selamat, Cristiano," tulis Los Blancos melalui akun Twitter mereka.

The top goalscorer in our club’s history and now in world football. Congratulations, @Cristiano!