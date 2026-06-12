Ronaldo menempatkan Ancelotti pada posisi bersejarah yang ketiga

Ronaldo Nazário, legenda tim nasional Brasil, tidak menyembunyikan kekagumannya yang besar terhadap pelatih asal Italia, Carlo Ancelotti.

Saat ini, Ancelotti memimpin timnas Brasil dan mengarahkan impian Samba untuk meraih gelar Piala Dunia, untuk keenam kalinya dalam sejarahnya.

Surat kabar "AS" memuat pernyataan Ronaldo, saat ia menjadi tamu di acara Domingão com Huck, di mana ia diperlihatkan sebuah video mengharukan tentang Ancelotti, yang menyampaikan pesan khusus kepadanya mengenai masa-masa mereka bersama di Milan.

Setelah menonton video tersebut, Ronaldo berkata, "Ancelotti adalah salah satu dari tiga pelatih terbaik dalam sejarah sepak bola, saya memiliki harapan besar pada Piala Dunia ini."

"Fenomena" itu menegaskan keyakinannya yang besar pada Ancelotti, yang menjalani pengalaman besar pertamanya bersama tim nasional di Piala Dunia.

Mengenai pemilihan Ancelotti untuk melatih Brasil, Ronaldo berkomentar, "Timnas Brasil harus memiliki pelatih terbaik, dan saat ini tidak ada pelatih Brasil yang setara dengan Carlo."

Ronaldo Nazario menambahkan, "Kami berada di tangan yang tepat."

Timnas Brasil tergabung di Grup C, bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia.