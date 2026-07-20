Ronaldo mendukung tuduhan korupsi terhadap Messi dan FIFA

Cristiano Ronaldo, legenda sepak bola Portugal dan penyerang Al-Nassr asal Arab Saudi, mendukung tuduhan yang ditujukan kepada Lionel Messi, bintang Argentina.

Ronaldo memberikan tanda suka dari akun resmi Instagram-nya pada video jurnalis Spanyol Pilar Losantos yang menuduh Argentina, Messi, dan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) melakukan korupsi.

Timnas Argentina sebelumnya menghadapi berbagai tuduhan menerima perlakuan istimewa dari wasit selama Piala Dunia 2026, di mana "para penari tango" itu gagal merebut gelar juara setelah kalah di final melawan Spanyol.

Sementara itu, Portugal tersingkir dari turnamen tersebut di babak 16 besar, setelah kalah dari Spanyol dengan skor 1-0.



