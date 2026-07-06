Cristiano Ronaldo belum mengambil keputusan mengenai kariernya di tim nasional setelah Portugal tersingkir dari Piala Dunia 2026. Kapten berusia 41 tahun itu menegaskan bahwa kekalahan di babak 16 besar melawan Spanyol (0-1) merupakan pertandingan terakhirnya di Piala Dunia, namun ia belum ingin berkomentar mengenai masa depannya sebagai pemain tim nasional.

Portugal tersingkir pada babak 16 besar Senin lalu setelah mengalami kekalahan di menit-menit akhir melawan Spanyol. Segera setelah pertandingan usai, Ronaldo yang tampak sangat emosional muncul di hadapan kamera, di mana ia menyatakan kebanggaannya atas usaha yang telah ia berikan serta tim Portugal.

“Saya sedih kami harus meninggalkan Piala Dunia dengan cara seperti ini, tetapi saya telah memberikan segalanya. Saya telah berusaha sekuat tenaga dan pulang dengan kepala tegak,” kata Ronaldo. “Ini adalah Piala Dunia terakhir saya. Selebihnya, saya akan meluangkan waktu untuk merenung dan berbicara dengan keluarga saya. Saya tidak akan mengambil keputusan saat pikiran saya masih dipenuhi emosi.”

Saat ditanya apakah ia juga telah memainkan pertandingan terakhirnya untuk Portugal, sang penyerang tetap membuka semua kemungkinan. “Hari ini bukanlah hari yang tepat untuk memutuskan hal itu. Saya ingin terlebih dahulu merenung, merefleksikan, dan berbicara dengan keluarga saya. Saya tidak ingin mengalihkan perhatian dari prestasi Portugal dengan membicarakan situasi pribadi saya.”

Ronaldo menekankan bahwa meskipun kecewa, ia tetap menatap masa lalunya saat mengenakan seragam Portugal dengan kepala tegak. Ia juga menyoroti kesuksesan yang diraihnya bersama tim nasional. “Sebelum Cristiano, Portugal belum pernah memenangkan satu pun gelar. Saya telah memenangkan tiga gelar bersama Portugal. Gelar juara Eropa tahun 2016 bagi saya sama berharganya dengan gelar juara dunia.” Selain itu, Ronaldo juga dua kali menjuarai Nations League.

Menurut Ronaldo, tidak ada yang perlu khawatir tentang pensiunnya secara mendadak dari sepak bola profesional. Penyerang ini menegaskan bahwa ia akan tetap aktif bersama Al-Nassr pada musim depan. “Saya ingin berterima kasih kepada masyarakat di Arab Saudi. Mereka selalu mendukung saya. Cristiano belum akan berhenti bermain sepak bola sekarang.”

Ronaldo berpendapat bahwa Portugal tidak perlu malu atas tersingkirnya mereka dari Spanyol. “Kami seharusnya bisa bermain lebih baik, tetapi kami tersingkir oleh tim yang berpotensi mencapai final. Itu adalah pertandingan yang seimbang dan sayangnya kami kebobolan gol di menit-menit akhir.”