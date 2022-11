'Saya Stroberi Yang Ingin Digigit Orang' - Cristiano Ronaldo Gambarkan Ketenarannya Di Media Sosial

Cristiano Ronaldo menggambarkan dirinya seperti "stroberi yang ingin digigit orang" ketika menjelaskan ketenarannya di media sosial kepada Piers Morgan di TalkTV.

Bagian pertama dari wawancara kontroversial Ronaldo dirilis pada Rabu (16/11) kemarin, di mana ada banyak kutipan menarik sekaligus menghebohkan muncul.

Selain mengakui bahwa ia menyukai mantan manajer Ole Gunnar Solskjaer dan mengecam generasi muda Manchester United, pemain berusia 37 tahun itu juga berbicara tentang popularitasnya di media sosial, di mana ia membanggakan rekor jumlah pengikutnya di Twitter dan Instagram yang terwujud karena karisma dan ketampanannya.

Soal jumlah pengikutnya di media sosial, Ronaldo mengatakan: "Bukan hanya karena saya memainkan sepakbola yang bagus, saya pikir sisanya relevan - Anda harus karismatik. Saya pikir berpenampilan menarik juga membantu."

"Saya tidak tahu alasan sebenarnya tetapi saya kompetitif, ibarat stroberi yang ingin digigit orang-orang. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya memiliki hal-hal baik yang dapat jadi produk yang bisa Anda jual sendiri, namun Anda harus mengatasi hambatan dalam hidup Anda."

