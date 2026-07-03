Ronaldo: Kami akan menghadapi Spanyol... dan pertandingan ini menjadi titik balik saat melawan Kroasia

Cristiano Ronaldo, bintang Portugal, mengomentari lolosnya timnya ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah kemenangan dramatis atas Kroasia, dalam pertandingan yang diwarnai perjuangan berat.

Kapten Portugal ini menantikan pertemuan seru dengan timnas Spanyol di babak berikutnya, setelah rekan-rekan Luka Modrić tersingkir. Selain itu, Ronaldo dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Pertandingan untuk kedua kalinya di turnamen ini, setelah sebelumnya meraihnya saat melawan Uzbekistan, dan ia menyampaikan pernyataan penting setelah menerima penghargaan tersebut.

Menurut surat kabar Spanyol “AS”, Ronaldo mengomentari pertandingan mendatang di Piala Dunia, dengan mengatakan: “Bertanding melawan Spanyol? Tenang saja! Sekarang saatnya istirahat yang baik, dan kami tahu ini akan menjadi pertarungan.”

Ronaldo juga berbicara tentang perasaannya saat duduk di bangku cadangan, dengan mengatakan: “Penderitaan yang dirasakan dari luar jauh lebih besar, tapi begitulah sepak bola.”

Dia menambahkan: “Hari ini kami harus belajar bagaimana menghadapi kesulitan. Untuk memenangkan turnamen sebesar ini, Anda harus tahu cara menanggung kesulitan.”

Dia menambahkan: “Pertandingan hari ini sangat menghibur bagi para penonton. Kami menguasai permainan dengan baik di babak pertama, sementara babak kedua lebih kacau. Mereka mencetak gol dan kami sedikit tegang, tetapi titik balik emosionalnya terjadi saat kami mencetak gol penalti. Sejak saat itu, pertandingan menjadi lebih mudah.”

“Kami menghadapi beberapa kesulitan yang terus-menerus, tapi itulah inti dari kompetisi dan kami harus terus maju,” tutup “Roket Madeira” itu.