Bintang Juventus Cristiano Ronaldo Dijadikan Nama Akademi Sporting CP

CP resmi mengubah nama akademi mereka dengan nama superstar , Cristiano Ronaldo.

Karier profesional Ronaldo dimulai di Jose Alvalade Stadium pada 2002 dan dengan cepat berkembang hingga membuktikan kapasitasnya sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di Primeira Liga.

Ia kemudian menarik perhatian saat laga uji coba pramusim dengan Sporting setahun kemudian dan menuntaskan transfer ke Old Trafford senilai £12 juta pada usia 18 tahun.

Sang bintang tim nasional mencapai puncak level permainanya bersama dengan United, memenangkan tiga gelar juara Liga Primer Inggris, Liga Champions dan trofi pertama dari koleksi lima Ballon d'Or miliknya.

kemudian menebusnya dari United pada 2009 dan di sana ia menambah koleksi trofinya dengan memenangkan empat Liga Champions selain juga menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub.

Ronaldo mengakhiri masa sembilan tahunnya di ketika bergabung dengan Juventus dua tahun lalu, dan sejak itu terus mempertahankan konsistensi permainannya di level tertinggi, dengan profesionalismenya menuai pujian meski telah menginjak usia 30 tahunan.

Sporting sekarang menamai akademi mereka dengan nama pemain yang mereka orbitkan tersebut sebagai bentuk penghormatan atas pencapaian luar biasanya, seperti yang mereka nyatakan dalam rilis klub, Senin (21/9): "Dengan kehormatan besar Sporting Clube de Portugal menginformasikan bahwa Clube Academy akan berganti nama menjadi Academia Cristiano Ronaldo."

✨ The name of the best player ever is now perpetuated at our Academy ✨



Sporting CP's Academy is now called #AcademiaCristianoRonaldo 👑 pic.twitter.com/Uq2kKQpKQ4