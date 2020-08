Juventus Tersingkir, Tapi Cristiano Ronaldo Pecah Rekor

Bintang , Cristiano Ronaldo memecahkan rekor klub untuk gol terbanyak dalam satu musim pada Sabtu (8/8) dini hari WIB, dengan dua golnya ke gawang Olympique di Liga Champions.

Bianconeri tahu mereka memasuki laga tersebut dengan membutuhkan kemenangan agar lolos ke perempat-final, setelah tertinggal 1-0 secara agregat dalam duel leg pertama babak 16 besar pada Februari lalu.

Meski pun sepasang gol Ronaldo membuatnya kini mengoleksi 37 gol sepanjang musim 2019/20 dan menghadirkan kemenangan 2-1 atas Lyon, Juventus tetap tersingkir dari Liga Champions karena aturan gol tandang dalam agregat 2-2.

Dua gol sang superstar berusia 35 tahun dihasilkan melalui titik penalti dan yang kedua berkat tembakan jitu dari luar kotak penalti menggunakan kaki kirinya.

Itu merupakan gol Ronaldo yang ke-36 dan 37 bersama Juventus di semua kompetisi musim ini, dengan 31 di antaranya dicetak di , tiga di Liga Champions dan dua di .

Namanya pun sekarang tercatat dalam buku sejarah Juventus sebagai pemain dengan torehan gol terbanyak selama satu musim.

Rekor tersebut telah dipegang selama lebih dari 80 tahun oleh legenda klub, Felice Borel, yang pada musim 1933/34 mampu membukukan 36 gol di Serie A dan juga kompetisi yang sudah tidak dilanjutkan, Piala Mitropa, membawa Bianconeri meraih Scudetto dalam prosesnya.

Untuk menandai musim yang tak terlupakan itu, Borel kemudian mewakili Italia di Piala Dunia 1934, membuat satu penampilan saat Azzurri berjaya di Prancis.

3 - #CristianoRonaldo is just the third player to score a goal against the same opponent (Lyon) with three different clubs, after Jörg Butt vs #Juventus and Ruud van Nistelrooy vs . Persecution.#JuveOL pic.twitter.com/TTYaGxAft4