Kocak, Cristiano Ronaldo Sapa Maskot Imajiner Saat Tiba Di Stadion

Bintang , Cristiano Ronaldo berusaha terlihat santai di tengah kekacauan jadwal , termasuk Derbi d'Italia yang harus dimainkan tanpa penonton akibat wabah virus corona.

Bianconeri dan sebenarnya dijadwalkan bertemu pada pekan lalu dalam pertandingan yang bisa menjadi penentu perjalanan mereka musim ini.

Namun, dengan adanya serangan keras dari virus corona yang melanda Italia, membuta sejumlah jadwal pertandingan harus mengalami penundaan.

Meski sempat menjadi perdebatan banyak pihak, Serie A akhirnya tetap dimainkan pada pekan ini namun dengan catatan harus diselenggarakan sepenuhnya tanpa penonton.

Pertandingan di Allianz Stadium, Senin (9/3) dini hari, berlangsung di hadapan tribune yang benar-benar kosong, yang awalnya hampir ditunda karena adanya perintah dari pemerintah Italia untuk kembali menangguhkan kegiatan olahraga.

Ronaldo, setidaknya berusaha meredakan ketegangan dengan sisi humornya yang tampak ketika turun dari bus tim dan memasuki stadion.

Sang stiker tampak melakukan rutinitasnya, menyapa para maskot stadion yang biasa selalu menyapa penggawa Juventus saat memasuki stadion, meski kali ini menggunakan imajinasinya.

Duel antara dua tim raksasa Italia tersebut pada akhirnya dimenangkan oleh Juventus berkat dua gol yang dicetak Aaron Ramsey dan Paulo Dybala.

