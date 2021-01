Cristiano Ronaldo Catat Dua Rekor Sekaligus! Salah Satunya Samai 'Mesin Gol' Josef Bican

Gol terkini Cristiano Ronaldo bagi bermakna ganda baginya karena semakin mencatatkan pemain asal itu ke dalam buku sejarah sepakbola.

Striker veteran itu mencetak gol pada akhit permainan untuk memastikan kemenangan Bianconeri 3-1 atas , membantu pasukan Andrea Pirlo memangkas jarak dengan di puncak klasemen sementara musim ini.

Juve memang harus kehilangan dua pemain, Weston McKennie dan Paulo Dybala yang tidak bisa bermain penuh karena cedra, namun sang kampiun Serie A mampu memecah kebuntuan di awal babak kedua lewat tembakan indah Danilo.

Gregoire Defrel sempat menyamakan kedudukan bagi Sassuolo, yang bermain dengan 10 pemain setelah Pedro Obiang menerima kartu merah beberapa saat sebelum turun minum usai melakukan pelanggaran keras terhadap Federico Chiesa.

Ronaldo has scored 15+ league goals in 15 consecutive seasons 06-07: 1️⃣7️⃣ 07-08: 3️⃣1️⃣ 08-09: 1️⃣8️⃣ 09-10: 2️⃣6️⃣ 10-11: 4️⃣0️⃣ 11-12: 4️⃣6️⃣ 12-13: 3️⃣4️⃣ 13-14: 3️⃣1️⃣ 14-15: 4️⃣8️⃣ 15-16: 3️⃣5️⃣ 16-17: 2️⃣5️⃣ 17-18: 2️⃣6️⃣ 18-19: 2️⃣1️⃣ 19-20: 3️⃣1️⃣ 20-21: 1️⃣5️⃣ pic.twitter.com/n1fP1D79aD

Kalah jumlah pemain membuat Sassuolo tidak bisa berbuat banyak, mereka harus kembali kebobolan lewat gol pemain pengganti Aaron Ramsey, yang menggantikan McKennie, pada menit ke-82.

Ronaldo kemudian menyegel tiga poin pada masa tambahan waktu, yang merupakan golnya yang ke-15 di Serie A musim ini.

Gol itu merupakan pencapaian bersejarah lainnya bagi sang pemain 35 tahun, yang membuktikan bahwa performa dan konsistensi permainannya tidaklah menurun meski telah menua.

Ronaldo kini menjadi satu-satunya pemain yang mencetak setidaknya 15 gol dalam masin-masing 15 musim terakhir dalam lima liga top Eropa, setelah mengawalinya pada kampanye musim 2006/07.

Cristiano Ronaldo now has the joint-most official goals in football history 🐐 pic.twitter.com/3tAMy4czyo