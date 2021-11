Viral! Video Cristiano Ronaldo Ngamuk-Ngamuk Di Ruang Ganti Juventus

Sebuah video yang menampilkan Cristiano Ronaldo uring-uringan di ruang ganti Juventus viral di dunia maya.

Momen itu terungkap dalam cuplikan video serial All or Nothing: Juventus di Amazon Prime yang dirilis pada Kamis (25/11) kemarin. Seri dokumentasi itu menampilkan cerita perjalanan Bianconeri musim 2020/21.

Sepanjang musim lalu, di bawah komando pelatih debutan Andrea Pirlo, Juve memang tidak stabil hingga gagal mempertahankan rekor Scudetto Serie A yang selalu mereka bukukan selama sembilan tahun secara beruntun.

Selain itu, Juve juga tersingkir dini di babak 16 besar Liga Champions dari Porto, dan momen ketegangan di ruang ganti dalam duel leg kedua melawan raksasa Portugal itu terekam kamera.

Ronaldo tampak marah besar dengan performa rekan-rekannya, meminta mereka untuk bekerja lebih keras karena tertinggal 1-0 di babak pertama, padahal tim butuh kemenangan untuk membalikkan ketertinggalan agregat 2-1 usai kalah di leg pertama.

La discusión que tuvieron Cristiano Ronaldo y Juan Guillermo Cuadrado cuando fueron compañeros en la Juventus 😲



🎥 las imágenes corresponden al documental Juventus All or Nothing pic.twitter.com/boPd4JHaLK — Múnera Eastman Radio (@RadioMunera) November 25, 2021

"Kita harus bekerja lebih keras," seru Ronaldo. "Apa-apaan ini! Kita tidak bermain sama sekali! Sama sekali tidak!"

Aksi Ronaldo itu memancing perhatian Juan Cuadrado, yang membela rekan-rekan setimnya, hingga mengkonfrontasi amarah CR7.

"Jangan khawatir," balas Cuadrado. "Anda harus menjadi contoh bagi semua pemain."

Ronaldo menimpali: "Kita bermain buruk, selalu! Saya juga termasuk. Kita harus saling mengatakan yang sebenarnya, kita bermain buruk. Ini adalah pertandingan Liga Champions, kita harus memiliki kepribadian."

Situasi mereda setelah Pirlo berusaha menenangkan mereka: "Sudah cukup, ayo sudahi."

"Sudah cukup, Cri. Sudah cukup, Juan. Kita harus tenang dan sabar. Kita akan melanjutkan semangat ini, tapi tanpa perdebatan, dengan gestur seseorang yang ingin menang."

Kekhawatiran Ronaldo pada akhirnya terbukti, Juventus kalah 3-2 di Turin sehingga gagal melangkah lebih jauh di Liga Champions karena kalah produktivitas gol tandang dalam agregat 4-4 lawan Porto.

Ronaldo sendiri menjadikan kampanye tahun lalu sebagai musim terakhirnya di Juventus, sebelum memutuskan pindah ke klub lamanya, Manchester United pada bursa transfer musim panas kemarin.