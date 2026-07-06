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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Ronaldo bergabung dengan daftar yang mengecewakan dalam sejarah Piala Dunia

C. Ronaldo
Portugal
Spain
World Cup
Portugal
Spanyol

Perpisahan yang menyedihkan

Cristiano Ronaldo, bintang tim nasional Portugal, kini masuk dalam daftar nama-nama yang mengalami kekecewaan dalam sejarah Piala Dunia.

Hal ini terjadi setelah Ronaldo tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai kalah 0-1 dari Spanyol, hari Senin ini, di babak 16 besar.

Menurut jaringan "Opta" yang berspesialisasi dalam statistik, Ronaldo kini masuk dalam daftar pemain dengan kekalahan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia dengan catatan 8 kekalahan, sejajar dengan: Matthew Leckie, Son Heung-min, Antonio Carvajal, dan Hong Myung-bo.

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Perlu dicatat bahwa Cristiano Ronaldo memainkan pertandingan ke-27-nya di Piala Dunia bersama timnas Portugal saat menghadapi Spanyol.

Ronaldo merupakan pemain pertama yang mencetak gol di 6 edisi berbeda Piala Dunia, serta pemain pertama yang mencetak setidaknya 25 gol secara total dari gol-golnya di Piala Dunia dan Euro.

Pada edisi 2026, Ronaldo menjadi pemain tertua yang mencetak gol di babak gugur Piala Dunia.

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