Ronaldinho: Inilah rahasia di balik bantuan Messi bagi Argentina

Legenda Brasil, Ronaldinho, memuji penampilan Tim Nasional Argentina di Piala Dunia 2026, sambil menegaskan bahwa rahasia kesuksesan tim tersebut tidak hanya terletak pada kehadiran Lionel Messi saja, melainkan juga disebabkan oleh beberapa faktor lain.

Timnas Argentina sedang bersiap untuk menghadapi timnas Spanyol, besok Minggu, di final Piala Dunia 2026.

Dalam pernyataannya kepada jaringan televisi Brasil "Globo", Ronaldinho mengatakan: "Argentina selalu seperti ini, tidak pernah menyerah dan berjuang hingga akhir, dan reputasi ini telah melekat pada mereka selama bertahun-tahun."

Ia menambahkan: “Ini adalah tim yang saya sukai untuk ditonton, karena semangat juang dan dedikasi yang ditunjukkan para pemainnya di setiap pertandingan, dan kini mereka kembali mencapai tahap ini dengan cara yang sama.”

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Bintang Brasil itu berbicara tentang Messi dengan mengatakan: “Tentu saja mereka memiliki Messi; pria ini adalah sosok yang bisa diandalkan di saat-saat krusial, dan ia mampu menyelesaikan masalah tim kapan saja serta membuat perbedaan saat situasi menjadi rumit.”

Ronaldinho menjelaskan bahwa hal yang paling menarik perhatiannya adalah cara para pemain lain memperlakukan kapten mereka, ia berkata: “Para pemain bersikap rendah hati, berlari untuknya, tahu kapan harus mengoper bola kepadanya, dan menyadari bahwa dia mampu menentukan hasil pertandingan.”

Ia mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan bahwa kekuatan sejati Argentina terletak pada kekompakan tim, sambil menambahkan: “Kekompakan di antara para pemain tim nasional ini adalah hal yang sangat indah dan layak untuk disaksikan, serta merupakan salah satu alasan terpenting di balik kesuksesan tim ini.”