Ronald Koeman tampaknya akan mengambil keputusan akhir minggu ini

Ronald Koeman akan segera mengambil keputusan mengenai masa depannya sebagai pelatih tim nasional, demikian dilaporkan De Telegraaf sehari setelah timnas tersingkir dari Piala Dunia. Pelatih yang mendapat banyak kritik ini akan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Rob Jansen untuk mengambil keputusan yang tepat.

Koeman menghubungi Jansen tak lama setelah kekalahan dalam adu penalti melawan Maroko. “Dia ingin berdiskusi tentang apa yang harus dilakukan, saya menerima pesan darinya melalui WhatsApp,” kata sang perwakilan kepada surat kabar pagi tersebut pada hari Selasa.

Jansen sebelumnya telah menyebutkan dalam podcast Weekaa Call dari KieftJansenEgmondGijp bahwa akan ada pembicaraan. “Saya akan segera berdiskusi dengan Ronald. Dia akan menelepon saya nanti. Itu bukan lelucon, lho. Ronald mengirim pesan WhatsApp tadi malam bahwa dia ingin berbicara sebentar. Jadi, begitu waktunya memungkinkan, kami akan berbincang bersama.”

Koeman kini menyadari bahwa dirinya berada di bawah tekanan hebat setelah kegagalan Oranje di Piala Dunia. Terutama keputusan untuk memulai pertandingan dengan lima bek menjadi sorotan tajam. Pelatih timnas itu mengabaikan kritik tersebut setelah pertandingan, namun tampaknya tetap merasa khawatir tentang masa depannya.

Pelatih yang timnya kalah itu sempat menyinggung perannya di timnas Belanda dalam konferensi pers setelah kekalahan yang menyakitkan tersebut. “Saya memang sudah memikirkannya. Saat ini ada rasa kecewa. Saya akan menata semuanya. Dan saya akan memulainya besok. Mungkin besok sore saya sudah menemukan jawabannya.”

Koeman gagal memenuhi target KNVB, yaitu mencapai babak semifinal. Selain itu, pelatih berpengalaman ini memiliki kontrak yang berakhir pada 30 Juni, sehingga ada kemungkinan kedua belah pihak akan berpisah.

Pelatih berusia 63 tahun ini kembali menjadi pelatih kepala Timnas Oranje pada tahun 2023. Dalam beberapa tahun terakhir, di bawah kepemimpinannya, Belanda tidak pernah berhasil mengalahkan negara mana pun yang berada di 25 besar peringkat FIFA. Namun, mereka berhasil mencapai babak semifinal di Kejuaraan Eropa 2024.