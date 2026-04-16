Ronald Koeman sangat tegas: 'Kees Smit punya masalah besar'

Ronald Koeman kembali melontarkan pujian yang sangat tinggi terhadap Kees Smit. Pelatih tim nasional Belanda itu ditanya mengenai gelandang AZ tersebut dalam sebuah video dari Cayo TV.

Koeman tidak perlu berpikir lama ketika ditanya mengenai kualitas Smit, yang baru-baru ini dikaitkan dengan FC Barcelona oleh berbagai media Spanyol.

“Dia adalah talenta besar. Salah satu pemain muda terbaik yang pernah dimiliki Belanda,” kata mantan pelatih Ajax, Southampton, dan Barcelona ini.

“Saya bisa membayangkan dia bermain di Barça. Dia bisa menjadi semacam perpaduan antara Frenkie de Jong dan Pedri. Kalau begitu, dia benar-benar sangat bagus. Masalah besarnya hanya satu: tidak ada yang mampu membayarnya,” lanjutnya.

“Di Belanda, tidak ada klub yang mampu membayarnya, karena harga yang diminta terlalu tinggi (enam puluh juta euro, red.). Dia akan pergi ke luar negeri. Semoga dia tetap mendapat menit bermain,” tutup pelatih tim nasional tersebut.