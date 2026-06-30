Ronald Koeman sangat sinis setelah pertandingan Belanda - Maroko: 'Aku tidak peduli...'

Ronald Koeman tidak menyesali keputusannya yang mengejutkan untuk menurunkan lima pemain bertahan sejak awal saat melawan Maroko. Hal itu diungkapkan pelatih tim nasional Belanda tersebut dalam wawancara dengan NOS setelah pertandingan usai.

Di Meksiko, Tijjani Reijnders digantikan oleh Nathan Aké, yang ditugaskan untuk memastikan pertahanan yang lebih stabil.

Koeman masih menganggap itu sebagai pilihan yang tepat. “Saya melihatnya secara positif. Selain itu, saya tidak terlalu ingin membahas hal itu. Kami tidak bisa menyalahkan diri sendiri, hal itu terlihat jelas dari betapa lelahnya para pemain. Kami memiliki impian.”

Di bagian akhir wawancara, Koeman akhirnya harus memberikan penjelasan lebih lanjut. “Tentu saja ada hal-hal yang bisa diperbaiki dan saya juga melihat ada momen-momen di mana kami terlalu mundur. Kami tidak lagi memberikan tekanan, tetapi kami juga bertahan dengan baik.”

“Memang tidak mungkin sama sekali tidak memberikan celah kepada tim sekuat itu, tapi itu semua hanya analisis setelah kejadian. Setelah kejadian, semua orang punya kebenarannya sendiri,” kata Koeman, yang nada bicaranya semakin tajam selama wawancara.

Koeman berpendapat bahwa Belanda terlalu banyak memberikan peluang selama pertandingan fase grup, sehingga ia memutuskan untuk melakukan penyesuaian ini. “Kamu bisa saja menutup mata terhadap hal itu dan terus begitu saja, tapi tugas pelatih adalah mengubah keadaan. Seluruh Belanda meminta formasi lima bek, lalu kamu bermain dengan lima bek dan hasilnya tetap tidak bagus. Tapi aku sama sekali tidak peduli. Aku tidak menyesalinya.”

Terakhir, Koeman mendapat pertanyaan mengenai masa depannya sebagai pelatih tim nasional. “Saya memang sudah memikirkannya, tapi saya belum akan membagikannya sekarang.”