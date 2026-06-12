Ronald Koeman menerima kabar penting mengenai Bart Verbruggen menjelang pertandingan Piala Dunia

Sehari sebelum pertandingan pertama Tim Nasional Belanda di Piala Dunia, Bart Verbruggen kembali berlatih. Kiper tersebut mengalami cedera saat pertandingan persahabatan melawan Uzbekistan (2-1) dan akibatnya absen dalam beberapa sesi latihan.

Saat melawan Uzbekistan, kiper tersebut mengalami cedera pinggul. Pelatih nasional Ronald Koeman sebelumnya pada minggu ini menyatakan keyakinannya bahwa Verbruggen dapat diturunkan melawan Jepang, namun belum dapat memberikan konfirmasi definitif.

Verbruggen absen dalam sesi latihan bersama timnas Belanda pekan ini. Kiper berusia 23 tahun dari Brighton & Hove Albion itu menjalani program latihan individu di Kansas City pada Kamis. Mark Flekken (Bayer Leverkusen) dan Robin Roefs (Sunderland) berlatih berdua bersama pelatih kiper Patrick Lodewijks.

Pada Jumat, Verbruggen kembali hadir di lapangan latihan. Di kompleks latihan KC Current, tim Oranje menjalani sesi latihan tertutup. Tanda-tanda tampaknya mengarah pada kemungkinan Verbruggen menjadi starter melawan Jepang.

Namun, karena latihan tersebut tertutup, masih belum jelas apakah ia benar-benar akan bertugas di bawah mistar gawang pada Minggu. Koeman belum secara terbuka menunjuk kiper cadangan, tetapi Flekken tampaknya menjadi kandidat utama untuk posisi tersebut.

Menurut NU.nl, pelatih timnas telah memberi tahu Flekken dan Roefs pada Rabu mengenai siapa kiper cadangan yang dipilih. Pilihan tersebut belum diumumkan secara resmi.

Pada hari Minggu, timnas Belanda akan memulai Piala Dunia pada pukul 22.00 waktu Belanda. Di AT&T Stadium, Oranje akan berhadapan dengan Jepang untuk memburu tiga poin pertama.