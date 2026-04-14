Ronald Koeman menerima kabar besar tentang Memphis dari Brasil

Corinthians telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan Memphis Depay pulih secepat mungkin, demikian dilaporkan klub tersebut pada Senin malam. Klub Brasil tersebut telah merekrut seorang yang sudah tidak asing lagi untuk mempercepat proses pemulihannya.

Memphis saat ini mengalami cedera pada paha dan harus absen selama periode pertandingan internasional terakhir. Klub belum mengetahui kapan tepatnya ia akan kembali.

Namun, bagi pelatih timnas Ronald Koeman, sangat penting bagi penyerang berusia 32 tahun itu untuk dalam kondisi 100 persen fit menjelang Piala Dunia. Dalam konferensi pers bulan lalu, pelatih tersebut mengatakan bahwa hanya Memphis yang benar-benar fit yang memiliki peluang masuk dalam skuad Piala Dunia.

Corinthians akan membantu Memphis dalam hal ini. Klub tersebut telah merekrut fisioterapis asal Spanyol, Fermín Valera Garrido, yang masih mengenal Memphis dari masa-masa sang pemain di Atlético Madrid.

"Dia sudah tiba di Brasil. Dia akan bekerja sama dengan departemen medis dan fisioterapi untuk mempercepat pemulihan cedera Memphis, sehingga dia bisa kembali ke lapangan secepat mungkin," kata ketua Corinthians melalui saluran resmi klub.

Memphis sudah tidak bermain untuk Corinthians sejak 23 Maret. Dia harus diganti pada menit ke-22 dalam pertandingan melawan Flamengo (1-1). Corinthians masih memiliki tujuh pertandingan tersisa sebelum akhir musim.