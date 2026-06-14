Ronald Koeman menanggapi sindiran dari Joey Veerman

Ronald Koeman untuk pertama kalinya menanggapi kampanye iklan Joey Veerman yang mencolok. Gelandang PSV itu menyerang pelatih timnas sehari sebelum laga pembuka Piala Dunia timnas Belanda melalui iklan satu halaman penuh di De Telegraaf, di mana slogan ‘denim with true character’ secara tegas merujuk pada perdebatan sebelumnya mengenai karakternya.

Selama konferensi pers menjelang pertandingan pertama Piala Dunia melawan Jepang, Koeman tentu saja mendapat pertanyaan mengenai aksi Veerman. Namun, pelatih timnas tersebut tampaknya tidak terlalu mempermasalahkannya dan menanggapi hal tersebut dengan senyuman.

“Dia mungkin mendapat sedikit keuntungan darinya, jadi itu bagus untuknya,” kata Koeman. “Selebihnya, tidak masalah, saya bisa menertawakannya.”

Perhatian dalam konferensi pers kemudian beralih ke Piala Dunia dan pertandingan pertama Oranje melawan Jepang. Koeman menegaskan bahwa Memphis Depay siap untuk diturunkan sebagai starter. Penyerang Corinthians ini sempat mengalami masalah fisik dalam beberapa waktu terakhir, tetapi menurut pelatih tim nasional, ia telah membuat kemajuan besar.

“Kami telah menjelaskan dalam dua hari terakhir bagaimana kami akan memulai. Memphis dalam kondisi fit dan bisa saja menjadi starter,” kata Koeman.

“Kami senang dia telah menunjukkan kemajuan yang jelas sejak persiapan. Itu terlihat bagus. Dia penting, sudah lama bagi timnas Belanda, dan merupakan bagian dari potensi kesuksesan di Piala Dunia ini.”