Ronald Koeman menanggapi serangan tajam dari Joey Veerman dan langsung membantah rumor yang beredar luas

Ronald Koeman menanggapi pernyataan keras Joey Veerman pada Senin malam dalam acara Rondo di Ziggo Sport. Pelatih tim nasional Belanda itu sekaligus ingin mengklarifikasi sebuah rumor yang terus beredar.

“Nah, menurut saya, itu sudah selesai,” jawab Koeman saat ditanya oleh Wytse van der Goot apakah ia merasa perlu menanggapi situasi tersebut sekali lagi. Sehari sebelumnya, Veerman juga telah menyatakan tidak lagi ingin berbicara dengan pelatih tim nasional.

“Pemain selalu boleh bereaksi sesuai pandangannya dan saya tidak masalah dengan itu, tapi bagi saya, ini sudah selesai. Apakah saya merasa tidak nyaman dengan bagaimana hal ini berlangsung? Yah, mungkin memang seharusnya bisa ditangani dengan lebih baik,” akui Koeman.

“Saat ada pemberitaan bahwa dia bahkan tidak masuk dalam daftar 55 pemain, wajar jika orang berpikir: apa ini?”, kata Koeman, yang sekaligus ingin mengklarifikasi rumor yang beredar.

“Daftar 55 pemain itu tidak pernah ada, karena jumlahnya sebenarnya 40,” kata Koeman. Meskipun pelatih tim nasional sebenarnya tidak ingin melakukan seleksi awal, ia diwajibkan pekan lalu untuk menyerahkan daftar berisi antara 35 hingga 55 pemain kepada FIFA. Jadi, jumlahnya menjadi 40 nama.

Pada akhir bulan ini, 14 nama harus dicoret. “Kami sekarang terutama melakukan seleksi yang luas pada posisi-posisi di mana kami masih ragu. Di situ Anda menempatkan lebih banyak pemain, tapi bukan untuk gelandang.”

“Saya juga merasa bahwa Anda memberikan harapan tertentu kepada para pemain yang sebenarnya tidak ada, jika Anda membuat daftar sebesar itu,” kata Koeman, yang pada akhirnya ditanya sekali lagi tentang Veerman. “Tidak, saya tidak ingin membicarakannya lagi,” tutup pelatih nasional tersebut.