Ronald Koeman menanggapi laga seru Piala Dunia antara Belanda dan Maroko dengan dua kata

Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Tunisia (3-1) pada Jumat pagi setelah pertandingan yang cukup berat. Dengan kemenangan ini, Oranje memastikan diri sebagai juara grup dan akan berhadapan dengan Maroko di babak gugur Piala Dunia. Pelatih kepala Ronald Koeman memberikan tanggapannya setelah kemenangan tersebut mengenai pertandingan melawan Tunisia dan lawan berikutnya, yang pada Piala Dunia sebelumnya berhasil mencapai babak semifinal.

Awal yang gemilang di Kansas City membuat Oranje unggul 2-0 dalam waktu kurang dari sepuluh menit. Ketegangan nyaris tak terasa lagi selama pertandingan terakhir fase grup ini, dan hal itu juga terlihat di beberapa bagian pertandingan.

"Kami berharap bisa memulai dengan baik, dan itu terwujud. Cukup cepat sudah 2-0," kata Koeman kepada NOS. "Setelah itu, saya rasa kami terus bermain cukup baik. Namun, ada beberapa momen saat transisi serangan-pertahanan di mana posisi pertahanan kami kurang baik. Fase menjelang jeda dan fase setelah jeda tidak berjalan baik."

“Lalu kamu lihat bahwa jika setelah itu bermain dengan tempo sedikit lebih tinggi, tidak ada masalah. Jadi, pada fase-fase tertentu kami sedikit melemah, yang seharusnya tidak terjadi, tapi mungkin juga karena lawan sehingga konsentrasi kami tidak lagi seratus persen, melainkan sembilan puluh persen.”

"Hampir tidak menekan, hanya menunggu... Jika mereka mendapat ruang, mereka juga bisa bermain sepak bola." Koeman kecewa dengan fase-fase yang kurang baik itu. "Kamu ingin bermain bagus secara keseluruhan dalam sebuah pertandingan, dan itu tidak boleh disertai momen-momen ceroboh. Baik saat menguasai bola maupun saat transisi."

“Karena hal itu akan sangat dibutuhkan di babak berikutnya, saat kalian menghadapi tim-tim yang lebih kuat,” kata Koeman, yang bersama pasukannya harus mengalahkan Maroko untuk menjaga impian Piala Dunia tetap hidup. “Ya, baiklah,” jawab Koeman menanggapi laga krusial di babak 32 besar yang akan datang.

Tim Oranje akan memainkan laga krusial tersebut di Monterrey, namun Koeman tidak khawatir dengan cuaca panas. “Kami tidak merasakan panas di Kansas (City, red.) dan telah memainkan dua pertandingan di dalam ruangan. Jika cuaca menjadi panas, kami harus menerimanya,” kata Koeman.