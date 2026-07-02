Ronald Koeman junior secara tak terduga mengambil keputusan mengenai masa depannya

Ronald Koeman junior akhirnya memperpanjang kontraknya bersama Telstar. Hal ini diumumkan oleh Witte Leeuwen melalui saluran resmi mereka.

Kiper berusia 31 tahun itu semula berencana pindah ke luar negeri, namun akhirnya tetap bertahan di VriendenLoterij Eredivisie.

Koeman akan tetap menjadi penjaga gawang Telstar selama dua musim ke depan. Dalam lima musim terakhir, ia telah tampil dalam 160 pertandingan resmi.

Terutama kontribusinya pada tahun lalu sangat besar. Koeman mencatatkan sejarah klub dengan mencetak gol penalti penentu kemenangan dalam laga tandang melawan FC Volendam, yang menjadi kontribusi krusial bagi kelangsungan Telstar di liga.

Setelah pertandingan tersebut, Koeman dikaitkan dengan berbagai klub, termasuk FC Utrecht dan Real Valladolid.

Alih-alih mengikuti jejak Anthony Correia atau mencoba peruntungan di Spanyol, Koeman justru menghargai apa yang dimilikinya di Telstar.

Di Velsen-Zuid, ia akan menjadi penjaga gawang di bawah asuhan pelatih baru Henk Brugge. Ia bergabung dari sc Heerenveen pada musim panas ini.