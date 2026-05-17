Ronald Koeman junior menjadi pahlawan besar Telstar pada menit ke-88

Telstar akan kembali berlaga di Vriendenloterij Eredivisie musim depan. Tim asuhan Anthony Correia, yang akan hengkang ke FC Utrecht, menang 1-2 atas pesaing langsungnya FC Volendam, dan hasil itu cukup untuk mengamankan posisi ke-14. Volendam, yang berada di peringkat ke-16, akan menghadapi Willem II di final babak play-off.

Awal yang gemilang bagi Volendam di kandang sendiri: Anthony Descotte mencetak gol ke sudut kiri pada menit kedua, setelah pertahanan Telstar yang lemah. Tim tuan rumah mencium peluang dan memiliki Benjamin Pauwels, pemain yang sering menciptakan ancaman di area pertahanan tim tamu.

Telstar tidak langsung menyerah setelah pukulan awal itu dan perlahan-lahan bangkit kembali dalam laga krusial di papan bawah Eredivisie. Sementara itu, Descotte dihentikan oleh Ronald Koeman junior yang sigap. Keunggulan Volendam sirna satu menit sebelum peluit babak pertama berbunyi. Danny Bakker mengantisipasi tendangan bebas Jeff Hardeveld dengan baik dan mengalahkan kiper Roy Steur di udara.

Itu menjadi awal dari babak kedua yang sangat menegangkan di Volendam yang diguyur hujan. Descotte mendapat peluang bagus beberapa menit setelah babak kedua dimulai, namun gagal mengalahkan Koeman. Rick Kruys memutuskan untuk memasukkan Henk Veerman setelah satu jam pertandingan, guna menambah kekuatan fisik melawan Telstar di fase akhir laga di Noord-Holland. Beberapa menit kemudian, Robert Mühren yang akan pensiun masuk ke lapangan.

Volendam menekan Telstar ke belakang dan melihat tendangan jarak dekat Descotte ditepis oleh Koeman. Para pendukung klub dari desa nelayan itu kembali mendukung Volendam saat 15 menit terakhir dimulai. Bagi Telstar, yang terpenting adalah tetap bertahan secara terorganisir, karena serangan mereka sudah sangat minim.

Meskipun serangan mereka jarang, Telstar berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 saat pertandingan tinggal beberapa menit lagi. Yannick Leliendal melakukan pelanggaran yang tidak disengaja di tepi kotak penalti, dan setelah pengecekan VAR, bola diarahkan ke titik penalti. Yang mengejutkan, justru Koeman yang mengambil tendangan penalti dan mencetak gol ke sudut kanan bawah gawang. Tentu saja ada kegembiraan besar di kubu Telstar, yang sama seperti Volendam sempat meninggalkan lapangan karena ada gelas-gelas yang dilemparkan ke lapangan.

Setelah pertandingan dilanjutkan, Telstar tidak lagi mengalami kesulitan. Correia meninggalkan klub asal Velsen-Zuid di Eredivisie, sementara Volendam yang kecewa bersiap untuk dua leg melawan Willem II demi bertahan di liga.