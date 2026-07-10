Ronald Koeman junior mendapat kecaman keras setelah mengkritik Valentijn Driessen: ‘Sangat sensitif’

Pertanyaan-pertanyaan tajam yang dilontarkan Valentijn Driessen kepada Ronald Koeman terus menjadi perbincangan hangat. Setelah Ronald Koeman junior menuduh jurnalis De Telegraaf tersebut kurang menghormati, masalah ini dibahas di acara Het Oranje Café. Di sana, ternyata Marcel van Roosmalen dan Danny Blind sampai pada kesimpulan yang sama sekali berbeda.

Setelah kekalahan dalam laga Piala Dunia melawan Maroko (1-1, 2-3 lewat adu penalti), Driessen berulang kali menanyakan kemungkinan pemecatan pelatih timnas. Koeman junior menanggapi hal itu dengan tegas dan menyebutnya sebagai kurangnya rasa hormat.

“Saya mengerti bahwa dia adalah ayahmu dan karena itu kamu menjadi lebih sensitif, tapi kamu boleh mengatakan apa saja tentang seorang pelatih tim nasional,” kata Van Roosmalen, yang tidak setuju dengan kritik Koeman junior. Menurutnya, Oranje sudah dua puluh tahun tidak memainkan sepak bola yang menarik, tetapi menurut jurnalis tersebut, hal itu tidak sepenuhnya disebabkan oleh pelatih asal Zaandam itu. “Tapi menurutku ini reaksi yang terlalu sensitif,” ujarnya mengenai tanggapan Koeman junior.

Menurut Van Roosmalen, jika kamu adalah pelatih tim nasional, orang boleh mengatakan apa saja tentangmu. Presenter Sam van Rooyen kemudian menekankan bahwa Driessen terus menanyakan kemungkinan pemecatan Koeman. “Pasti ada batasnya, kan? Atau tidak?”, tanyanya. “Menurutku, Driessen boleh terus mengajukan pertanyaan. Lagipula, ini kan tidak benar-benar bersifat pribadi?”, jawab Van Roosmalen.

Blind pun memberikan pandangannya mengenai masalah ini. Ia sependapat dengan kiper Telstar tersebut. “Kamu tidak boleh terus-menerus mengungkit dan mencoba memaksa mendapatkan sesuatu. Pada titik tertentu, kamu harus berhenti,” katanya. Selain itu, Blind menekankan bahwa Koeman sudah dengan jelas menyatakan akan memikirkan masa depannya sebagai pelatih tim nasional nanti.

“Saya setuju bahwa kamu boleh menanyakan semuanya, karena itu juga bagian dari jurnalisme. Tapi bagi saya, tidak perlu dilakukan dengan cara seperti itu,” kata Blind. Selanjutnya, Driessen pun mendapat kritikan. “Dia berharap ada reaksi ala Louis van Gaal. Tapi Valentijn Driessen hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia ingin tetap menjadi sorotan selama mungkin.”

“Dia mengatakannya seprovokatif mungkin, itu memang ciri khasnya,” tambah Van Roosmalen. Blind setuju dengan hal itu. Pada akhirnya, jurnalis dari De Telegraaf itu mendapatkan apa yang dia cari selama konferensi pers: Koeman mengumumkan pengunduran dirinya sebagai pelatih tim nasional Belanda sehari kemudian.