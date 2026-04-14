Ronald Koeman diberi peringatan, menjelang dimulainya Piala Dunia

Theo Janssen tidak melihat tim nasional Belanda bisa menjadi juara dunia, jika pelatih kepala Ronald Koeman memilih formasi 4-3-3. Dalam program Rondo di Ziggo Sport, analis tersebut menganjurkan penggunaan formasi 5-3-2 pada Piala Dunia mendatang yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

''Ada Micky van de Ven sebagai bek tengah kiri, Virgil van Dijk, dan di sisi kanan Anda bisa memilih pemain seperti Jurriën Timber,'' jelas Janssen dalam acara bincang-bincang sepak bola tersebut, menjelaskan mengapa menurutnya Koeman harus memilih sistem dengan tiga bek tengah.

Youri Mulder memiliki pandangan berbeda mengenai barisan belakang Oranje. ''Van Dijk tidak mau dan itu terlihat saat melawan Paris Saint-Germain. Dan dia adalah kaptenmu,'' demikian alasan mantan penyerang FC Twente dan Schalke 04 ini, yang pernah membela Belanda sebanyak sembilan kali.

Janssen menanggapi pendapat rekan diskusinya. ''Ini soal satu tujuan, yaitu menjadi juara dunia. Jika bermain dengan formasi 4-3-3, itu pasti tidak akan terjadi. Karena kita jadi terlalu mudah ditebak. Jika memilih sistem lain, kita bisa lebih mengejutkan.''

Pelatih NEC Dick Schreuder mendengarkan diskusi tentang Oranje dan kemudian membuat perbandingan dengan timnya. ''Saya punya dua gelandang serang dan dua gelandang bertahan. Jadi ada blok pertahanan beranggotakan lima orang. Kami masih kebobolan banyak gol. Yang penting para pemain yakin dengan sistem ini.''

“Dengan empat pertandingan tersisa, kami berada dalam posisi yang baik. Dan kami masih bersaing. Angka-angka berbicara sendiri,” kata Schreuder sambil merujuk pada posisi ketiga NEC di klasemen Vriendenloterij Eredivisie dan persaingan sengit untuk tiket Liga Champions.