Ronald Koeman dalam masalah menjelang kick-off Piala Dunia

Kekhawatiran menyelimuti markas tim nasional Belanda di Kansas City, beberapa hari menjelang pertandingan pembuka Piala Dunia melawan Jepang yang dijadwalkan pada tanggal 14 bulan ini.

Cedera-cedera tersebut telah mengurangi jumlah pemain secara signifikan dalam daftar yang diumumkan oleh Ronald Koeman, yang tidak dapat mengandalkan Yurin Timmer dan Xavi Simons, di antara pemain lainnya.

Surat kabar "Marca" mengungkapkan adanya keraguan mengenai posisi penjaga gawang: Verboorn juga mengalami cedera.

Kiper utama tim tersebut tidak hadir di lapangan latihan pada hari Rabu ini, dan hanya berlatih secara individu di gym.

Ronald Koeman mengatakan kemarin: "Ini hanya cedera ringan, tapi kami tidak tahu apakah dia bisa bermain. Saya pikir dia akan bermain, meskipun kami akan mengevaluasi kondisinya setiap hari."

Dia menambahkan: "Kami belum memutuskan siapa yang akan bermain; kami akan mendiskusikannya dengan para kiper dalam pertemuan kami malam ini."

Kondisi kebugaran kiper Brighton ini sangat penting bagi ambisi Belanda. Pemain berusia 23 tahun ini telah menjadi kiper utama sejak Oktober 2023, dan sejak saat itu, ia menjadi pilar utama di lini pertahanan timnas Belanda.

Penampilannya di Kejuaraan Eropa 2024 benar-benar mengesankan, di mana ia berhasil menjaga gawangnya tetap bersih dalam dua pertandingan, salah satunya melawan Prancis.

Dengan belum jelasnya siapa kiper utama, Rofs dan Flecken muncul sebagai dua opsi bagi Koeman untuk menjaga gawang timnas Belanda.

Rofs mencatatkan musim yang luar biasa bersama Sunderland, dan masuk ke dalam skuad sejak September lalu, serta memainkan pertandingan pertamanya pada tanggal 3. Sedangkan Flecken, ia telah mencatatkan 12 penampilan internasional, namun ia tidak pernah menjadi prioritas utama sang pelatih.