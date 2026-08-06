Ronald de Boer menyarankan Ajax untuk tidak memulangkan Noa Lang ke Amsterdam. Mantan pemain internasional itu, Kamis malam, memasang tanda tanya besar soal kepribadian penyerang Napoli tersebut dalam siaran Ziggo Sport setelah kemenangan 3-1 atas Shelbourne FC.

Lang masuk radar Ajax sebagai kemungkinan pengganti Mika Godts, yang sangat diminati Paris Saint-Germain. Pemain Belgia itu masih tampil sebagai starter melawan Shelbourne dan membuka skor lewat titik penalti, tetapi ia sendiri disebut sudah mencapai kesepakatan personal dengan klub raksasa Prancis tersebut.

Menurut pemberitaan sebelumnya, Napoli menginginkan sekitar 25 juta euro untuk Lang. De Boer melihat kualitas sepak bola penyerang 27 tahun itu, tetapi sangat meragukan apakah secara pribadi ia cocok dengan skuad Ajax saat ini.

"Tidak, kalau sebagai pemain iya, tetapi dia sekarang lebih sering mengalaminya di Napoli dan Galatasaray," ujar De Boer saat presenter Sam van Royen bertanya apakah Lang seharusnya menjadi bagian dari racikan baru di Amsterdam. "Kalau dia memang sebagus itu, dia pasti bertahan di sana. Pasti ada sesuatu yang salah dengan anak itu."

Van Royen menegaskan bahwa banyak mantan rekan setim justru sangat menyukai Lang, tetapi itu tidak mengubah pandangan De Boer. "Sebagai pelatih, Anda sering kali punya sedikit dossier sakit kepala dengannya. Itu yang Anda dengar dari semua orang."

De Boer menekankan bahwa keraguannya tidak berkaitan dengan kualitas sang winger di atas lapangan. "Saya penggemar permainan Noa Lang, itu harus jelas. Untuk kepribadiannya, saya sedikit kurang suka."

Mantan pemain Ajax itu, bagaimanapun, tidak menutup kemungkinan bahwa pemain-pemain berpengalaman seperti Daley Blind, Julian Brandt, Marc ter Stegen, dan Davy Klaassen bisa memberi pengaruh positif kepada Lang. "Mungkin saja tidak seburuk itu jika dia masuk ke grup seperti itu dan Blind mencengkeram kerahnya, tetapi firasat saya berkata begini."

Menurut De Boer, Jordi Cruijff dan pelatih Míchel Sánchez mungkin mampu menjaga Lang tetap dalam kendali, meski menurutnya hal itu masih sebatas spekulasi. "Saya berharap jika dia datang ke sini, dia membuktikan sebaliknya. Saya orang pertama yang akan mengakui bahwa saya salah, tetapi saya tidak akan memendam firasat saya."