Ronald de Boer memprediksi Ajax akan memperkuat skuad dengan satu nama besar. Menjelang duel Conference League melawan Shelbourne, analis di Ziggo Sport itu mengatakan bahwa ia mendengar di kalangan internal masih akan ada setidaknya satu pembelian mencolok yang datang ke Amsterdam.

Menurut De Boer, Ajax harus berani mengambil risiko agar secepat mungkin bisa kembali menyamai level elite Eropa. “Ajax tidak bisa mengalami tahun seperti ini lagi. Dalam beberapa tahun terakhir, segalanya tidak berjalan seperti yang seharusnya diharapkan dari Ajax,” katanya dalam percakapan dengan presenter Sam van Royen.

Mantan gelandang itu menilai Ajax seharusnya secara konsisten berada di Liga Champions. “Ajax harus kembali lolos dari babak kualifikasi dan pada akhirnya bisa mencapai 16 besar. Itulah standar klub ini dan itu yang ingin mereka capai secepat mungkin.”

De Boer antusias dengan para pemain yang sudah didatangkan Ajax pada musim panas ini, tetapi ia memperkirakan klub itu belum selesai bergerak di bursa transfer. “Dengan pembelian yang mereka lakukan, mulai terasa menggugah. Saya rasa para suporter juga antusias dan bertanya-tanya musim seperti apa yang akan datang ini.”

Van Royen kemudian bertanya apakah Ajax masih membutuhkan tambahan kekuatan. “Memang itu rencananya, sejauh yang saya dengar di kalangan internal,” jawab De Boer. “Saya mendengar pasti masih ada satu meriam besar yang akan datang.”

De Boer tidak bisa menjelaskan pemain mana yang dimaksud dan menegaskan bahwa ia juga tidak tahu posisi yang dibidik. Ketika Van Royen menyarankan bahwa Ajax sedang mencari nomor 6 baru, sang analis merespons dengan hati-hati: “Tentu itu posisi yang sudah cukup lama dilihat Ajax. Saya pikir perhatian terbesar memang tertuju ke sana.”

Ajax memulai laga Kamis malam melawan Shelbourne dengan hanya satu pemain baru di starting XI. Daley Blind boleh tampil sejak awal, sementara Marc ter Stegen, Julian Brandt, Caio Henrique, Marcos Leonardo, dan Tolu Arokodare oleh pelatih Míchel Sánchez ditempatkan di bangku cadangan.

De Boer memahami alasan para pemain berpengalaman seperti Ter Stegen dan Brandt memilih Ajax. “Ajax tetap klub besar di Eropa. Saya pikir cerita yang digambarkan Jordi Cruijff kepada para pemain ini menarik, terlebih karena sepak bola dengan banyak penguasaan bola dan tekanan ke depan cocok untuk mereka.”