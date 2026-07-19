Romero menambah kesulitan Argentina di final Piala Dunia

Pemain asal Argentina, Cristian Romero, menambah penderitaan timnas negaranya saat menghadapi Spanyol, Minggu malam ini, di Stadion "MetLife" di New York, Amerika Serikat, dalam final Piala Dunia 2026.

Romero, bek Tottenham, mengalami cedera dan meninggalkan lapangan pada menit ke-70, digantikan oleh rekan setimnya, Facundo Medina, bek Marseille.

Bek tengah utama lainnya, Lisandro Martínez, juga mengalami cedera dan digantikan pada menit ke-44 babak pertama oleh rekan setimnya, Nicolás Otamendi.

Timnas Argentina pun kehilangan dua bek tengah andalan yang telah bermain sejak awal turnamen, yaitu Martínez dan Romero, dalam pertandingan final Piala Dunia ini.

Timnas Argentina menjalani pertandingan dengan gaya bertahan sejak awal, di tengah dominasi besar pemain Spanyol atas penguasaan bola, serta serangan beruntun ke gawang kiper Emiliano Martínez.