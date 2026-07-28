Romero Bekukan Kepindahan ke Inter demi Barcelona

Cristian Romero, bek Tottenham Hotspur, masih berpegang pada prioritasnya untuk pindah ke Barcelona, setelah menolak memastikan persetujuannya untuk bergabung dengan Inter Milan, sembari menanti langkah terakhir dari klub Catalan tersebut untuk merampungkan kesepakatan.

Hal ini terjadi di tengah berlanjutnya komunikasi antara perwakilan pemain Argentina itu dengan manajemen olahraga Barcelona dalam beberapa pekan terakhir, disertai keyakinan akan kemungkinan terjadinya pergerakan di menit-menit akhir pada lini pertahanan tim selama bursa transfer.

Barcelona memasukkan Romero ke dalam daftarnya, tetapi klub telah memberitahunya bahwa mereka tidak akan mengambil langkah untuk merekrutnya kecuali salah satu bek tengah atau bek sayap yang ada dalam skuad hengkang terlebih dahulu.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Inter Milan bertemu dengan agen Romero pada akhir pekan lalu dan menawarinya kontrak selama 4 musim, dengan gaji yang sedikit lebih rendah dari yang saat ini ia terima di Tottenham, tetapi dengan tambahan tahun dalam kontraknya.

Negosiasi terhenti dari pihak pemain, dan belum tercapai kesepakatan mengenai nilai transfer, setelah klub Inggris tersebut meminta 50 juta euro untuk penjualannya, meski bersedia bernegosiasi.

Tottenham berniat mengizinkan kepergian bek internasional Argentina itu, bahkan kemungkinan untuk menyetujui peminjamannya dengan opsi pembelian mulai meningkat jika sang pemain terus mendesak untuk pergi.

Di tengah ketidakpastian ini, Inter Milan memutuskan untuk tidak menunggu, dan untuk saat ini telah mencapai kesepakatan dengan John Stones, bek Manchester City yang kontraknya dengan klub berakhir.

Hal ini menjadi pesan yang jelas bagi Romero, karena Inter Milan tidak akan merekrutnya sekarang kecuali mereka berhasil menjual Pavard selama bursa transfer saat ini.

Segalanya benar-benar terhenti setelah Romero menunjukkan keinginan yang jelas untuk menunggu Barcelona, menyusul ketertarikan yang ditunjukkan Deco untuk merekrutnya.

Barcelona untuk saat ini tidak menutup kemungkinan melakukan perubahan di lini belakang, terutama karena saat ini ada dua cara untuk bergerak. Cara pertama adalah merekrut seorang bek kelas atas jika salah satu bek tengah atau bek sayap hengkang, dan Araujo atau Kounde akan menjadi yang paling mungkin pergi, sementara cara kedua adalah mengarah pada perekrutan seorang pemain yang memiliki potensi untuk berkembang, dan lebih disukai yang berkaki kiri.

Kesepakatan Salinas masih ada di atas meja Barcelona, tetapi klub Catalan tersebut tidak akan membayar 16 juta euro yang diminta Racing untuk penjualannya.

Romero bersiap untuk memotong gajinya agar Barcelona dapat mendaftarkannya, dan faktor waktu juga bisa menguntungkan klub Catalan itu, terutama karena Tottenham perlu melepas sebagian pemainnya, sementara bek Argentina tersebut harus bergabung dengan latihan tim London itu mulai 10 Agustus mendatang.