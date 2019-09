Romelu Lukaku Takjub Dengan Loyalitas Fans Inter Milan

Lukaku melakukan selebrasi khusus untuk menunjukkan rasa terima kasih kepada fans yang banyak memberi dukungan.

Striker baru Milan, Romelu Lukaku, mengaku sangat terkesan dengan loyalitas yang dimiliki fans Nerazzurri.

Lukaku mendapatkan sambutan yang sangat meriah saat tiba di kota Milan untuk bergabung ke La Beneamata dari , dan ia mengaku melakukan selebrasi membungkukkan badan karena berterima kasih kepada fans.

"Bagi saya, slogan - Tidak Untuk Semua Orang [Not For Everyone] - sangat cocok untuk klub karena suporter amat sangat loyal dan ini bukanlah tim yang bisa didukung setiap orang," ujar Lukaku kepada Rolling Stone.

"Fans yang kami miliki sangat loyal, menurun dari generasi ke generasi dan menyenangkan berada di klub di mana Anda melihat banyak fans dalam stadion di setiap pertandingan.

"Selalu fans yang sama di kursi yang sama jadi sungguh sangat menyenangkan berada dalam situasi di mana fans benar-benar mencintai klub. Saya benar-benar merasakan slogan ini cocok dengan klub.

"Semenjak saya datang ke sini dan bahkan sebelum itu, banyak fans yang antusias saya datang. Mereka mengirim saya pesan di Instagram dan juga ketika saya terbang dari Brussels ke Milan, ada banyak sekali fans.

"Juga di pemanasan, mereka menyemangati saya, meneriakkan nama saya, jadi bagi saya, selebrasi saya memberi hormat dengan membungkukkan badan adalah gestur untuk dukungan yang saya terima sejak saya datang."

Pemain asal Belgia tersebut membantu Inter memuncaki klasemen sementara Italia dengan mencetak dua gol dalam dua pertandingan perdana musim ini.