Romelu Lukaku membuka pembicaraan dengan klub dari Süper Lig

Fenerbahçe sedang berdiskusi dengan Romelu Lukaku, demikian dilaporkan jurnalis transfer Fabrizio Romano pada Sabtu siang di X.

Striker 33 tahun asal Antwerpen itu masih terikat kontrak dengan Napoli hingga musim panas 2027, tetapi tampaknya akan segera meninggalkan Italia.

Fenerbahçe yakin bisa membujuk Lukaku untuk menjalani petualangan di Süper Lig Turki. Presiden yang baru terpilih, Aziz Yildirim, akan melakukan segala cara untuk meyakinkannya.

Dalam periode terakhir, Lukaku disebut telah menerima beberapa tawaran dari Amerika Serikat dan Arab Saudi. Top skor sepanjang masa Belgia itu, bagaimanapun, ingin tetap bermain di Eropa.

Lukaku juga sempat dikaitkan dengan AS Monaco dalam beberapa waktu terakhir, tetapi menurut Romano, klub itu tidak berada dalam persaingan.

Napoli dengan sengaja tidak membawa Lukaku ke pemusatan latihan. Saat ini, ia berada di Belgia untuk memulihkan kebugarannya setelah Piala Dunia.

"Romelu Lukaku, setelah berkonsultasi dengan klub, mendapat beberapa hari libur sebelum kembali bergabung dengan kelompok," tulis klub itu dalam pernyataan singkat.