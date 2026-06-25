Romano: "Milan akan mendatangkan seorang penyerang andalan"

Dalam beberapa jam terakhir, dari Meksiko beredar kabar bahwa Porto sangat tertarik pada Santi Gimenez, yang akan hengkang dari Milan. Fabrizio Romano,melalui saluran YouTube-nya, mengulas situasi terkini dan menekankan satu hal yang sangat penting: Rossoneri akan melakukan investasi untuk posisi penyerang pada musim panas ini:





“Banyak yang membicarakan kemungkinan ini terkait Porto, bahkan sempat disebutkan nama Orlando City. Saat ini saya dapat memastikan bahwa Porto membantahnya. Presiden Villas Boas dan semua pihak yang terlibat di Porto juga menegaskan bahwa mereka tidak sedang bernegosiasi dengan Santi Gimenez. Saat ini tanggal 25 Juni, masih ada dua bulan lagi: jika hingga akhir Agustus nanti Porto atau tim lain menunjukkan minat, kami akan memberitahukannya kepada Anda. Namun hari ini Porto membantah telah mengajukan tawaran atau memulai negosiasi untuk Santi Gimenez. Saya rasa bursa transfernya akan dimulai sedikit lebih lama lagi, pasti akan ada pergerakan, saya bisa mengatakan ini dengan yakin: Milan akan mendatangkan seorang penyerang penting. Saya mengharapkan Milan melakukan langkah besar di lini depan. Ini saya tegaskan dan saya setujui sepenuhnya; ini adalah salah satu hal penting yang telah dibicarakan antara Amorim dan jajaran manajemen Rossoneri: saya mengharapkan langkah besar dari Milan di lini depan. Dari sudut pandang Santi Gimenez, jelas bahwa dengan kedatangan penyerang lain, akan ada pergerakan terkait kepergiannya. Namun, saat ini tujuannya bukan ke Porto.”