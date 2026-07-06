Romano mengumumkannya: Pengganti Mahrez menyetujui tawaran Al Ahly

Jurnalis Italia Fabrizio Romano mengungkap kejutan besar dalam beberapa jam terakhir, setelah memastikan bahwa Al-Ahli Saudi berhasil mencapai kesepakatan dengan pengganti pemain Aljazair Riyad Mahrez.

Al-Ahli sebelumnya telah memutuskan kontrak Mahrez dan tidak memperpanjang kontrak pemain asal Pantai Gading, Frank Kessié, sebagai bagian dari rencana manajemen baru yang bertujuan untuk merestrukturisasi tim.

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Menurut apa yang disampaikan Romano dalam siaran langsung, pemain asal Portugal Francesco Trincao dari Sporting Lisbon telah menyetujui kepindahannya ke Al-Ahli selama bursa transfer musim panas.

Sumber tersebut menjelaskan bahwa kesepakatan ini akan menghabiskan dana Al Ahly sekitar 45 juta euro, di luar gaji yang akan diterima pemain asal Portugal tersebut.

Saat ini, Trincão sedang bersama tim nasional Portugal di putaran final Piala Dunia bersama legenda Cristiano Ronaldo, namun ia belum mendapat kesempatan untuk bermain.







