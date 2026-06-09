Romano memiliki kabar baik mengenai pemain yang 'sangat diincar' oleh Ajax

Ajax sangat tertarik pada Marc-André Ter Stegen, demikian dilaporkan Fabrizio Romano dalam sebuah video di YouTube. Namun, gaji kiper asal Jerman itu menjadi kendala dalam proses transfer. Meski demikian, Barcelona bersedia ikut mencari solusi.

De Telegraaf telah melaporkan pada hari Jumat bahwa Ajax sangat tertarik dengan jasa Ter Stegen. Kiper itu sendiri tampaknya juga tertarik untuk pindah ke Johan Cruijff ArenA.

Hal ini karena, karena alasan pribadi, ia ingin kembali ke Jerman atau negara yang sangat dekat dengan sana.

“Ter Stegen pasti akan meninggalkan FC Barcelona,” kata Romano. “Di Girona, dia mengalami banyak nasib sial karena cedera, tapi musim depan dia sudah fit kembali.”

“Ajax benar-benar terobsesi dengannya,” lanjut Romano. “Namun, gaji menjadi kendala. Kini terserah Barcelona, Ajax, dan Ter Stegen untuk mencari solusi bersama.”

“Ajax pasti akan mencoba,” tegas pria asal Italia itu. “Barcelona juga terbuka untuk kesepakatan ini dan ingin ikut mencari solusi,” tutupnya.