Goal.com
Live
Manu Kone RomaGetty Images

Diterjemahkan oleh

Roma, kabar buruk soal Koné: absen selama 3-4 minggu, absen melawan Inter

Berita terbaru dari ruang perawatan Giallorossi setelah laga Liga Europa melawan Bologna.

Tidak ada kabar baik dari kubu Roma. Hasil pemeriksaan medis Manu Koné yang diumumkan secara resmi pada sore hari ini tidak menggembirakan: gelandang Giallorossi tersebut menjalani pemeriksaan setelah mengalami cedera dalam laga Liga Europa melawan Bologna kemarin.


TIDAK BISA HADIR LAWAN INTER - Hasil pemeriksaan menunjukkanadanya cedera pada otot fleksor bagi pemain Prancis tersebut, sehingga ia tidak akan bergabung dengan tim nasional Didier Deschamps: Koné harus absen selama sekitar 3-4 minggu. Ia pun tidak akan bermain melawan Inter saat kompetisi kembali bergulir, dan juga berisiko absen dalam laga melawan Pisa pada 12 April.


BERITA TENTANG SOULE' - Seperti dilaporkan Il Tempo, ada kabar terbaru juga untuk Matias Soulé: sesi latihan pertamanya bersama tim dijadwalkan pada minggu depan. Penyerang ini menargetkan untuk kembali setelah jeda tim nasional, melawan Inter.

Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Lecce crest
Lecce
LEC


Iklan