Roma, kabar buruk soal Koné: absen selama 3-4 minggu, absen melawan Inter

Tidak ada kabar baik dari kubu Roma. Hasil pemeriksaan medis Manu Koné yang diumumkan secara resmi pada sore hari ini tidak menggembirakan: gelandang Giallorossi tersebut menjalani pemeriksaan setelah mengalami cedera dalam laga Liga Europa melawan Bologna kemarin.





TIDAK BISA HADIR LAWAN INTER - Hasil pemeriksaan menunjukkanadanya cedera pada otot fleksor bagi pemain Prancis tersebut, sehingga ia tidak akan bergabung dengan tim nasional Didier Deschamps: Koné harus absen selama sekitar 3-4 minggu. Ia pun tidak akan bermain melawan Inter saat kompetisi kembali bergulir, dan juga berisiko absen dalam laga melawan Pisa pada 12 April.





BERITA TENTANG SOULE' - Seperti dilaporkan Il Tempo, ada kabar terbaru juga untuk Matias Soulé: sesi latihan pertamanya bersama tim dijadwalkan pada minggu depan. Penyerang ini menargetkan untuk kembali setelah jeda tim nasional, melawan Inter.



