Roma, Celik dalam kondisi baik: tidak ada cedera, ia tetap bersama timnas Turki dan mengincar Inter

Kabar baik dari kubu Roma: Celik dalam kondisi baik, tidak mengalami cedera, dan akan siap dipanggil oleh pelatih Montella untuk pertandingan Turki melawan Kosovo demi memperebutkan tiket ke Piala Dunia. Ini juga menjadi kabar yang melegakan bagi Giallorossi, yang diperkirakan akan bisa menurunkan bek tersebut dalam laga melawan Inter.





TIDAK ADA MASALAH - Hasil tes yang dilakukan Celik setelah absen dalam laga antara Turki dan Rumania telah keluar dan hasilnya positif. Zeki Celik akan bermain dalam laga tandang melawan Kosovo karena cedera pada pemain sayap Roma tersebut telah dikesampingkan. Celik telah menjalani pemeriksaan medis yang tidak menunjukkan adanya cedera otot: pemain tersebut hanya mengalami sedikit ketidaknyamanan dan akan tersedia secara reguler bagi pelatih Turki, Vincenzo Montella. Setelah menyelesaikan tugas-tugas tim nasional selama jeda, pemain tersebut dapat kembali ke Trigoria menjelang pertandingan besar melawan Inter yang dijadwalkan pada Minggu malam.