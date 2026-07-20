Roma bersaing dengan Inter untuk merekrut Rafik Belghali

AS Roma dan Inter Milan berupaya mempertahankan pemain internasional Aljazair Rafik Belghali di Serie A, setelah timnya, Hellas Verona, terdegradasi ke divisi dua.

Bek kanan asal Aljazair tersebut baru saja genap berusia 24 tahun bulan lalu, dan mendapat pujian luas berkat penampilan apiknya saat membela timnas negaranya di Piala Dunia yang digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Pemain tersebut pindah ke sepak bola Italia hanya setahun yang lalu melalui Hellas Verona, yang membayar sekitar dua juta euro untuk mendapatkan jasanya dari klub Belgia, KV Mechelen.

Belgali mencetak dua gol dalam 26 penampilannya bersama tim tersebut di Serie A, namun ia gagal menyelamatkan timnya dari degradasi ke divisi kedua.

Belgali mengalami cedera pergelangan kaki berulang yang membuatnya absen dari lapangan dan tidak masuk dalam skuad timnya selama periode Januari hingga Maret 2026.

Jaringan berita Prancis “Foot Mercato” menegaskan bahwa manajemen Roma menganggap Belgali sebagai pilihan utama dan prioritas tertinggi untuk posisi bek kanan, terutama setelah Juventus berhasil merekrut bek Zaki Shilik dari skuad Giallorossi.

Bintang Aljazair tersebut juga masuk dalam daftar panjang yang disusun Inter Milan untuk calon pengganti pemain Belanda Denzel Dumfries, hal ini terjadi setelah manajemen Nerazzurri gagal menuntaskan transfer Marco Balestra dan Anan Khalaili.

Laporan-laporan sebelumnya telah mengaitkan nama pemain tersebut dengan minat yang jelas dari klub-klub Italia lainnya, terutama Fiorentina dan Bologna.

Nilai transfer yang diminta untuk melepas Belgali mencapai sekitar 15 juta euro, dan jika Roma mengajukan tawaran resmi, transfer tersebut akan dilakukan dalam bentuk peminjaman dengan opsi pembelian permanen.