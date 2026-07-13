Rodri: Yamaal membutuhkan hal ini agar bisa menjadi pemain yang lebih utuh

Lamine Yamal kini menjadi sorotan semua orang menjelang pertandingan semifinal Piala Dunia antara Prancis dan Spanyol, yang dijadwalkan besok, Selasa.

Meskipun statistiknya di turnamen ini masih jauh dari statistik para bintang Piala Dunia 2026, pemain sayap muda Barcelona ini sangat dipercaya di dalam tim nasional Spanyol.

Ketika ditanya mengenai hal itu dalam konferensi pers, kaptennya, Rodri, dengan tegas membela rekan setimnya, sekaligus menyoroti kemajuan yang masih harus dicapainya agar menjadi pemain yang lebih matang: “Pelatih (Luis de la Fuente) kemarin mengatakan: Lamine perlu lebih tenang. Terkadang, dia diliputi rasa ingin membuktikan diri yang sangat kuat. Dia harus belajar mengendalikan kecemasan itu.”

Ia melanjutkan: “Dia adalah pemain kunci bagi kami, baik saat menguasai bola maupun tidak. Dia pemuda yang sangat cerdas. Kita tidak boleh lupa bahwa usianya baru 19 tahun. Pada beberapa momen dalam pertandingan, kita hanya perlu menenangkannya sedikit, karena sepak bola mengalir dalam darahnya.”

Dalam pernyataan yang dilansir oleh saluran RMC Sport, gelandang Spanyol Rodri menegaskan bahwa Yamal adalah pemain kelas dunia meskipun usianya masih muda.

Ia berkata: “Bagi kami, dia memang sudah menjadi panutan di posisinya. Kami berharap dia akan memainkan peran yang sangat penting saat melawan Prancis. Dia telah menunjukkan kedewasaan yang luar biasa di Kejuaraan Eropa 2024. Dan dua tahun kemudian, penampilannya sudah tidak lagi mengejutkan. Pada usianya, saya belum mulai bermain di level tertinggi; dan mungkin saya belum menjadi pemain profesional.”

Rodri menutup pembicaraannya dengan menyoroti bahwa rekan setimnya masih memiliki ruang untuk berkembang dalam membaca alur pertandingan: “Dia adalah pemain yang sangat matang. Jelas ada aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan, terutama dalam pemahamannya terhadap berbagai fase pertandingan. Hal ini sangat wajar pada usianya. Dia adalah pemuda yang mendengarkan dengan baik, selalu ingin belajar, dan yang terpenting, bagi kami, dia adalah panutan di posisinya.”