Rodri: Wasit terlalu lunak terhadap Prancis

Rodri, kapten tim nasional Spanyol, mengkritik kinerja wasit meskipun timnya menang atas Prancis (2-0) pada Selasa malam tadi, dalam pertandingan semifinal Piala Dunia 2026.

Timnas Spanyol pun lolos ke final Piala Dunia yang dijadwalkan berlangsung Minggu mendatang, dan akan menghadapi pemenang dari pertandingan antara Inggris dan Argentina pada Rabu malam ini.

Pemain Manchester City itu mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap sikap wasit asal El Salvador, Ivan Barton, yang terlalu toleran terhadap berbagai kesalahan yang terjadi selama pertandingan semifinal tersebut, meskipun pada saat yang sama ia memuji kinerja wasit secara keseluruhan.

Rodri mengatakan kepada televisi Spanyol setelah pertandingan: “Kami menghadapi situasi seperti ini sejak tiga pertandingan terakhir. Kita berbicara tentang 10 atau 15 pelanggaran yang tidak diberi sanksi. Dan jika tidak diberi sanksi, para pemain bertahan akan terus melakukan pelanggaran yang sama.”

Dia menambahkan, seperti dilansir oleh "Foot Mercato": "Kelonggaran itu jelas, terutama hari ini. Namun, dia tampil luar biasa."

Rodri tampil luar biasa melawan Prancis, menguasai lini tengah, dan tampak mengendalikan ritme pertandingan selama 90 menit.