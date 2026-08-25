Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
imago-sport-1081351216.jpgRicardo Larreina Amador

Diterjemahkan oleh

Rodri Mendekati Debutnya Bersama Barcelona

Rodri
Barcelona
Athletic Bilbao
LaLiga
Spanyol

Apakah dia akan menjadi transfer terbaik musim ini?

Rodri semakin dekat untuk mencatatkan penampilan perdananya bersama Barcelona, setelah ia turut serta dalam latihan kelompok penuh bersama tim guna persiapan menghadapi Athletic Bilbao pada laga pembuka perjalanannya di La Liga di Stadion Spotify Camp Nou.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", tim asuhan Hansi Flick menuntaskan sesi latihan kedua pekan ini di Stadion Tito Vilanova, setelah kemenangan besar atas Elche, dengan fokus pada penampilan perdana di liga di Stadion Spotify Camp Nou.

Peluang bahwa laga melawan Bilbao, yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Agustus, akan menjadi saksi penampilan perdana Rodri sebagai pemain Barcelona pun kian membesar.

Latihan tersebut diikuti oleh seluruh pemain tim utama, kecuali De Jong yang cedera, yang turun ke lapangan untuk menjalani latihan individu dan menguji kesiapannya.

Turut serta pula dalam latihan dari Barcelona Atlètic dan tim muda yakni Hamza Abdelkarim, Alvaro Cortes, Xavi Espart, Brian Fariñas, dan Eder Aller, meski mereka sebenarnya telah masuk dalam dinamika tim utama.

LaLiga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH

Rodri, sebagaimana yang terjadi pada latihan hari Senin, menuntaskan sesi latihan secara penuh bersama kelompok.

Latihan hari Selasa diikuti oleh seluruh pemain tim dalam latihan di atas lapangan, berbeda dengan sesi pemulihan yang menyusul kemenangan atas Elche, sehingga sang juara dunia untuk pertama kalinya dapat mengikuti latihan bersama seluruh rekan setimnya.

Tim akan kembali berlatih besok pukul 09.30 pagi, dan setelah itu Hansi Flick akan menggelar konferensi pers pada pukul 12.00 siang, untuk berbicara kepada media menjelang laga pertama Barcelona di liga di Stadion Spotify Camp Nou.

Anda dapat membahas topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google