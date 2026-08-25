Rodri semakin dekat untuk mencatatkan penampilan perdananya bersama Barcelona, setelah ia turut serta dalam latihan kelompok penuh bersama tim guna persiapan menghadapi Athletic Bilbao pada laga pembuka perjalanannya di La Liga di Stadion Spotify Camp Nou.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", tim asuhan Hansi Flick menuntaskan sesi latihan kedua pekan ini di Stadion Tito Vilanova, setelah kemenangan besar atas Elche, dengan fokus pada penampilan perdana di liga di Stadion Spotify Camp Nou.

Peluang bahwa laga melawan Bilbao, yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Agustus, akan menjadi saksi penampilan perdana Rodri sebagai pemain Barcelona pun kian membesar.

Latihan tersebut diikuti oleh seluruh pemain tim utama, kecuali De Jong yang cedera, yang turun ke lapangan untuk menjalani latihan individu dan menguji kesiapannya.

Turut serta pula dalam latihan dari Barcelona Atlètic dan tim muda yakni Hamza Abdelkarim, Alvaro Cortes, Xavi Espart, Brian Fariñas, dan Eder Aller, meski mereka sebenarnya telah masuk dalam dinamika tim utama.

Rodri, sebagaimana yang terjadi pada latihan hari Senin, menuntaskan sesi latihan secara penuh bersama kelompok.

Latihan hari Selasa diikuti oleh seluruh pemain tim dalam latihan di atas lapangan, berbeda dengan sesi pemulihan yang menyusul kemenangan atas Elche, sehingga sang juara dunia untuk pertama kalinya dapat mengikuti latihan bersama seluruh rekan setimnya.

Tim akan kembali berlatih besok pukul 09.30 pagi, dan setelah itu Hansi Flick akan menggelar konferensi pers pada pukul 12.00 siang, untuk berbicara kepada media menjelang laga pertama Barcelona di liga di Stadion Spotify Camp Nou.



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