Rodri mencapai kesepakatan dan ingin hengkang dari Manchester City

Rodri telah mencapai kesepakatan personal dengan Real Madrid, demikian ditulis Matteo Moretto dari MARCA pada Sabtu malam. Gelandang itu kini menunggu sampai raksasa Spanyol tersebut mencapai kesepakatan dengan Manchester City.

Rodri memiliki kontrak di Manchester City yang berlaku hingga musim panas tahun depan. Karena itu, periode transfer saat ini menjadi salah satu peluang terakhir bagi klub Inggris tersebut untuk mendapatkan biaya transfer darinya.

Kecuali jika gelandang berusia tiga puluh tahun itu memutuskan untuk tetap memperpanjang kontraknya. Soal itu, menurut The Athletic, Manchester City memang sedang berdiskusi dengannya, tetapi kesepakatan tampaknya tidak akan tercapai.

Bintang Spanyol itu telah mencapai kesepakatan dengan Real Madrid, yang kini sudah memulai negosiasi dengan Manchester City.

Rodri sebelumnya bermain di Spanyol untuk Villarreal dan Atlético Madrid. Gelandang bertahan itu pindah ke Manchester City pada 2019, dan bersama klub tersebut ia memenangi Piala Liga Inggris dan Piala FA musim lalu.

Pengatur permainan itu pada Minggu lalu berdiri dengan trofi Piala Dunia di tangannya. Spanyol menjadi juara dunia setelah menang 1-0 atas Argentina di final. Seusai final itu, Rodri juga dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen.

Pada Jumat, manajer Manchester City Enzo Maresca juga mengonfirmasi bahwa Rodri harus naik meja operasi karena cedera punggung. Akibatnya, ia akan absen pada fase awal musim baru.