Rodri meminta maaf kepada Bernardo Silva: "Aku salah"

Rodri, gelandang tim nasional Spanyol, meminta maaf kepada mantan rekan setimnya di Manchester City, Bernardo Silva dari Portugal, setelah terjadi perselisihan di antara mereka di akhir pertandingan antara kedua tim pada babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Timnas Spanyol lolos ke perempat final Piala Dunia setelah mengalahkan Portugal dengan skor 1-0 berkat gol yang dicetak oleh Mikel Merino pada masa injury time babak kedua pertandingan tersebut.

Menurut surat kabar Spanyol “Marca”, pemain Portugal tersebut melepaskan sundulan setelah menerima umpan silang di dalam kotak penalti, namun bola tidak mengarah ke gawang, dan Rodri merayakan kegagalan tersebut, yang membuat Bernardo kesal.

Pemain yang baru saja bergabung dengan Real Madrid itu pun menghampiri Rodri untuk menunjukkan kemarahannya atas reaksi pemain Spanyol tersebut, yang langsung menyadari apa yang terjadi dan meminta maaf kepadanya, lalu kembali mengulangi permintaan maaf tersebut di zona campuran.

Rodri mengatakan dalam pernyataannya kepada media: “Saya rasa saya sudah mengatakan ini sebelumnya, saya salah karena merayakan saat Bernardo gagal mencetak gol. Saya langsung meminta maaf kepadanya, tetapi masalah ini berakhir di sini berkat rasa saling percaya di antara kami, dan itu saja.”