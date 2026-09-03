Sebuah laporan media pada hari Kamis ini menegaskan bahwa Rodri, yang bergabung dengan Barcelona sebagai salah satu transfer musim panas paling menonjol, sudah menimbulkan sejumlah keraguan di dalam tim kepelatihan yang dipimpin oleh pelatih asal Jerman, Hansi Flick.

Barcelona berhasil menuntaskan salah satu transfer terbesar di musim panas. Ketika Rodri tampak sedang menuju ke Real Madrid, klub Katalan itu mampu menyambar transfer tersebut dan mendatangkan pemain terbaik pada Piala Dunia terakhir.

Transfer ini menjadi sebuah kemenangan olahraga yang besar, sekaligus simbolis, di mana Blaugrana dengan jelas berhasil merebut sang pemain dari rival tradisional mereka.

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Dari sisinya, dikatakan bahwa sang pemain memilih Barcelona karena gaya bermain tim yang dinilainya lebih sesuai dengan karakteristiknya. Ia juga ingin bermain bersama sejumlah rekannya di tim nasional, yang memiliki hubungan baik dengannya.

Hingga saat ini, mantan pemain Manchester City dan Atletico Madrid tersebut baru tampil dalam dua pertandingan di Liga Spanyol, di mana ia bermain sekitar dua puluh menit melawan Athletic Bilbao lalu melawan Rayo Vallecano. Namun, semua indikasi menunjukkan bahwa ia akan segera menjadi pemain inti.

Meski demikian, program "El Chiringuito" mengungkapkan informasi yang mengkhawatirkan. Di Barcelona, Rodri tidak serta-merta dianggap sebagai pemain inti yang tak tergantikan.

Hansi Flick dan staf kepelatihannya menilai bahwa sang pemain tidak mampu menjalani sekitar 60 pertandingan dalam semusim sebagai pemain inti, sehingga ia akan berbagi posisi utamanya dengan Marc Bernal, di mana kedua pemain lini tengah tersebut akan membagi waktu bermain secara merata.

Perlu dicatat bahwa sang pemain menjalani operasi kecil di bagian punggung selama musim panas, yang secara wajar memengaruhi latihan persiapannya untuk musim baru.

Namun, keraguan seputar kebugaran fisiknya sudah ada sejak sebelum Piala Dunia, bahkan telah muncul dalam perdebatan seputar timnas Spanyol. Karena itu, masuk akal untuk mengasumsikan bahwa Hansi Flick akan mengandalkan pemain berpengalaman ini terutama dalam pertandingan-pertandingan besar, dan bahwa Marc Bernal, yang dianggap sebagai penggantinya di Barcelona dan timnas, mungkin akan mendapatkan kesempatan bermain dalam pertandingan Liga Spanyol yang kurang penting, sebagaimana yang memang telah terjadi pada awal musim ini.

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