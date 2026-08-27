Pemain baru Rodri melakukan debutnya bersama klub Barcelona dalam laga menghadapi Athletic Bilbao, yang berakhir dengan kemenangan Barca 2-0 di Stadion Spotify Camp Nou, pada Kamis malam.

Rodri masuk sebagai pengganti di menit ke-62, menggantikan Marc Bernal, untuk menjalani menit-menit pertamanya sebagai pemain Barcelona, setelah absen pada laga pertama di La Liga melawan Elche.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa para pendukung Barcelona di Camp Nou menyambut Rodri dengan tepuk tangan hangat dan menggema.

Rodri tidak membutuhkan banyak menit untuk menunjukkan salah satu titik kekuatan paling menonjol yang bisa ia berikan kepada Barca, di mana ia hampir selalu tersedia sepanjang waktu untuk menerima bola. Ia menawarkan dirinya kepada rekan-rekannya dan tampil sebagai opsi umpan yang konstan ketika tim membutuhkan jalan keluar dari tekanan Bilbao.

Kehadiran Rodri memungkinkan Barca untuk menurunkan tempo permainan dan menjalani laga dengan lebih tenang, serta meninggalkan kesan yang baik dalam duel bola-bola udara, di mana ia memenangkan beberapa duel satu lawan satu.

Usai pertandingan, Rodri berbicara kepada jaringan DAZN dan menunjukkan kegembiraan besarnya atas penampilan perdananya dengan kostum Barcelona.

Gelandang itu berkata, "Senang bisa menjalani pertandingan pertamaku. Senang dengan kemenangan ini, kami meraih dua kemenangan dari dua pertandingan. Penting bagiku untuk mengembalikan ritme dan beradaptasi dengan tim besar ini. Aku punya perasaan yang baik."

Ia menegaskan, "Ini adalah musim panas yang panjang, dan aku harus mengembalikan ritmeku dengan cepat. Aku sangat senang dengan cara segala sesuatunya berjalan, dan aku berada di tempat yang aku inginkan. Sekarang kita harus bekerja."

Rodri juga memuji penampilan Lamine Yamal, yang menjadi salah satu bintang paling menonjol malam itu melawan Athletic Bilbao.

Gelandang tersebut menjelaskan bahwa sang winger muda tengah melewati periode yang lebih sulit, dan bahwa rekan-rekannya berusaha mendukungnya, dengan mengatakan, "Ini luar biasa. Ia tengah melewati periode di mana ia lebih sedih, dan kami berusaha mengangkat semangatnya, dan kami menyaksikan versi terbaik dari Lamine."

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