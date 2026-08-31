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FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Rodri di Luar Susunan Pemain yang Diperkirakan untuk Barcelona Hadapi Rayo Vallecano

Barcelona vs Rayo Vallecano
Barcelona
Rayo Vallecano
LaLiga
H. Flick
Rodri
Spanyol
Jerman

Flick mempertahankan elemen-elemen serangan

Pelatih asal Jerman, Hansi Flick, direktur teknik Barcelona, telah menetapkan susunan pemain yang akan diturunkan dalam laga menghadapi Rayo Vallecano, Senin malam ini, dalam ajang pekan ketiga Liga Spanyol. 

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", Flick hari ini akan mempertahankan susunan pemain utama yang sama saat mengalahkan Athletic Bilbao (2-0) pada Kamis lalu ketika menghadapi Rayo Vallecano.

Di lini serang akan hadir Raphinha dan Fermin Lopez (yang masing-masing telah mencetak tiga gol dan tertinggal satu gol dari Mbappe), di samping Lamine Yamal dan Gordon.

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Adapun di lini tengah, tampaknya Rodri harus menunggu sebelum penampilan perdananya sebagai pemain inti setelah mengalami cedera ringan, yang berarti Bernal dan Pedri akan dipastikan tampil sebagai pemain inti.

 Sedangkan di lini pertahanan, meski tampil sangat baik menghadapi Athletic Bilbao, Espart, yang tidak mendapatkan libur pada musim panas ini, mungkin akan diistirahatkan, dan Cancelo akan menggantikan posisinya.

 Gerard Martin dan Cubarsi akan mempertahankan posisi mereka di jantung pertahanan, dan Eric Garcia akan memulai laga di posisi bek kanan.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Meski demikian, cakupan pilihan, terutama jika melihat penampilan, sangat luas, di mana Olmo, Ademi, dan Christensen sama-sama berupaya untuk menjadi pemain inti juga.

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