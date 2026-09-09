Rodri buka suara: Saya minta maaf kepada semua yang merasa terhina

Rodri, gelandang Barcelona, menyampaikan permintaan maafnya kepada Valencia dan para pendukungnya, menyusul ucapan yang tertangkap kamera yang menggambarkan tim tersebut sebagai "sangat lemah dan sangat buruk", selama pertandingan kedua tim di Liga Spanyol pada Sabtu lalu.

Barcelona menghancurkan tuan rumah Valencia dengan skor 5-0 dalam pekan keempat Liga Spanyol.

Kamera program "El Dia Despues" menangkap gelandang Barcelona dalam obrolan tidak resmi dengan rekannya Pau Cubarsi di bangku cadangan, di mana pemain Spanyol itu menggambarkan lawan-lawannya sebagai "sangat lemah" dan "mengerikan".

Rodri berupaya menjelaskan posisinya sebelum pertanyaan dari para jurnalis dimulai usai laga timnya melawan Feyenoord dari Belanda di Liga Champions Eropa pada Rabu malam ini, dengan menegaskan bahwa ia telah menghubungi Jose Gaya, kapten Valencia, dan menyampaikan permintaan maafnya kepadanya serta kepada seluruh pemain tim tersebut.

Rodri mengatakan sebagaimana yang disorot surat kabar "Marca": "Saya ingin mengucapkan beberapa kata sebelum kita mulai. Ketika seseorang melakukan kesalahan, ia harus tampil dan meminta maaf. Saya ingin meminta maaf kepada semua orang yang merasa tersinggung, baik pemain, pendukung, maupun lainnya."

Ia menambahkan: "Saya sudah melakukan kontak yang diperlukan dengan sahabat dan rekan saya Jose Gaya, dan saya meminta maaf kepadanya serta kepada seluruh anggota tim. Itu hanyalah kalimat yang mengungkapkan keterkejutan, dan saya sama sekali tidak bermaksud mengejek atau memanfaatkan momen buruk yang dialami sebuah tim lalu mengeluarkannya dari konteks."

Ia melanjutkan: "Saya berharap Valencia kembali ke posisi yang layak diraihnya, dan kembali menjadi salah satu klub terbaik di liga ini."

Pada saat yang sama, Rodri menekankan pentingnya untuk tidak mengeluarkan pembicaraan pribadi dari konteksnya, dengan menganggap bahwa apa yang ia katakan merupakan bagian dari percakapan pribadi dengan salah satu rekannya.

Ia mengatakan: "Kita semua harus belajar sedikit lebih banyak. Berbagai hal dikeluarkan dari konteksnya, dan saya kembali menyampaikan permintaan maaf saya kepada Valencia."

Ini adalah komentar pertama dari Rodri mengenai insiden yang memicu kontroversi di Spanyol dalam beberapa hari terakhir, setelah laporan-laporan pers menyebutkan bahwa pemain itu telah menyampaikan permintaan maafnya kepada Gaya.

"Kami Tidak Akan Menang dengan Skor Lima Setiap Kali"

Mengenai ambisi Barcelona di Liga Champions Eropa, Rodri mengatakan setelah menghancurkan Feyenoord dengan skor 5-1 hari ini: "Liga Champions adalah potongan kecil yang tersisa bagi kami. Kami harus mengubah beberapa hal, dan itulah yang sedang kami kerjakan. Kami semua ingin mengangkat trofi ini lagi, tetapi kami harus melangkah selangkah demi selangkah."

Rodri menyampaikan pesan yang jelas terkait ekspektasi para pendukung, dengan mengatakan: "Jika ada yang berharap bahwa kami akan menang dengan selisih 5 gol di setiap pertandingan, maka ia keliru. Masih banyak yang harus kami lalui, dan musim ini panjang."