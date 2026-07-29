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Rodri Golden Ball World Cup 2026 SpainGetty

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Rodri Bermimpi Membela Real Madrid, tapi Apakah Ia Menolak Barcelona?

Transfers
Real Madrid
Barcelona
Rodri
Spanyol

Ke mana tujuan sang kapten asal Spanyol?

Rodri, bintang lini tengah Manchester City, menjadi pusat perbincangan pada bursa transfer musim panas ini, seiring berakhirnya kontraknya dengan klub Inggris tersebut pada musim panas 2027.

Di tengah keinginan Manchester City untuk mempertahankan jasanya, Real Madrid dianggap sebagai klub yang paling berminat mendatangkan kapten timnas Spanyol sekaligus pemain terbaik Piala Dunia 2026 itu, namun mereka menghadapi persaingan dari klub-klub lain.

Sejumlah laporan pers menyebutkan bahwa Paris Saint-Germain muncul sebagai salah satu klub yang berminat merekrut Rodri, sementara Barcelona berusaha membuka negosiasi untuk memboyongnya ke Blaugrana, menurut radio Catalunya.

Media Catalunya menjelaskan bahwa Barcelona ingin memperkuat lini tengahnya, terlepas dari cedera pemain Belanda Frenkie de Jong.

Klub Catalunya itu mengagumi kualitas Rodri dan telah menanyakan tentangnya. Radio tersebut mengungkapkan dalam siaran berikutnya, sebagaimana dikutip jaringan "Foot Mercato", bahwa sang pemain bermimpi membela Real Madrid, tetapi ia tidak serta-merta akan menolak tawaran Barcelona jika kesempatan itu datang.

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