Barcelona memulai persiapan pada Sabtu hari ini untuk menghadapi Rayo Vallecano yang dijadwalkan berlangsung pada Senin lusa di Stadion Spotify Camp Nou, dalam pekan ketiga Liga Spanyol musim 2026-2027, sementara Rodri melanjutkan program latihan khususnya terpisah dari kelompok.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Rodri menjalani latihan di ruang gym, serta berlatih terpisah dari sesi kolektif pada Sabtu hari ini.

Gelandang tersebut sebelumnya melakukan debutnya dengan seragam Barcelona menghadapi Athletic Bilbao dan meninggalkan kesan positif, tetapi ia mengikuti program individual sejak kedatangannya di Barcelona, mengingat ia baru menjalani sedikit sesi latihan, di mana tim medis dan fisioterapi klub berupaya mendistribusikan bebannya secara bertahap hingga ia memulihkan ritme pertandingan.

Barcelona menyampaikan suasana ketenangan penuh terkait kondisi fisik Rodri, yang kini sudah siap tampil dan memainkan peran penting dalam proyek Hansi Flick, hanya saja pemain tersebut baru kembali beberapa hari lalu dari liburannya setelah memimpin timnas Spanyol yang menjadi juara Piala Dunia, sehingga ia tidak akan diturunkan secara tergesa-gesa.

Diperkirakan Rodri tidak akan mengalami masalah untuk berada di bawah kendali pelatih menghadapi Rayo Vallecano pada hari Senin, meskipun sulit baginya untuk memulai pertandingan sebagai starter, karena kembalinya ia akan ditangani secara bertahap.

Latihan Barcelona pada Sabtu hari ini dimulai tepat pukul 09.30 pagi di Lapangan Camp Tito Vilanova di kompleks olahraga Joan Gamper, di bawah kepemimpinan Hansi Flick, yang mengandalkan semua pemain yang tersedia dari tim utama.

Latihan tersebut menyaksikan keikutsertaan Dominik Livakovic, rekrutan terbaru Barcelona, yang menjalani latihan keduanya sebagai pemain di tim Catalan itu.

Gavi menjadi satu-satunya yang absen, di samping mereka yang cedera dalam jangka panjang yaitu Frenkie de Jong dan Ronny Bardji.

Eder Aller, Hamza Abdelkarim, Bryan Fariñas, dan Jesse Bissiwu ikut serta dalam latihan bersama anggota kelompok lainnya.



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